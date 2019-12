Cresce attesa per il concertone di Capodanno, previste imponenti misure di sicurezza

Partito il conto alla rovescia per l’ultimo giorno dell’anno, e salutare l’arrivo del 2020. Agrigento si prepara a festeggiare tra cenoni, concerti, feste, balli e divieti. Quasi tutta l’attenzione è concentrata per il concertone di Capodanno, quest’anno in piazza Vittorio Emanuele, con la partecipazione dell’artista milanese Gué Pequegno, pseudonimo di Cosimo Fini.

Secondo una stima della Questura di Agrigento, per l’arrivo del famoso rapper e produttore discografico italiano, noto per la sua militanza nei “Club Dogo”, le presenze saranno superiori agli ultimi anni.

Si prevede l’arrivo in città di centinaia di giovani provenienti anche dagli altri comuni dell’Agrigentino, e non solo. La Questura ha stabilito le modalità del presidio di sicurezza della piazza, e delle aree circostanti, e la viabilità. In “campo” un massiccio impiego di forze dell’ordine.

Complessivamente 18 unità di polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, diretti dal dirigente Francesco Sammartino, si occuperanno dell’ordine e della sicurezza pubblica della zona interessata, mentre un’intera squadra del Reparto Mobile sarà presente all’esterno della piazza, all’occorrenza pronta ad intervenire tempestivamente. Il personale della Digos, invece, si occuperà specificatamente delle misure anti-terrorismo.



Già da ieri Piazza Vittorio Emanuele è stata sbarrata e transennata, con larghissimo anticipo, proprio per preparare e rendere accogliente l’area dove è stato collocato il palco del concerto. Ad occuparsi della viabilità, nelle notte più lunga dell’anno, saranno una decina di agenti della polizia Locale.