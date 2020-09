Cremona ritira candidatura dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il rammarico della Presidente della Camera Civile

La Presidente della Camera Civile di Agrigento, avvocatessa Giuseppa Piazza, ha scritto una lettera all’avvocato Cremona:

Caro Avv. Antonino Maria Cremona il direttivo della Camera Civile di Agrigento, da me presieduto, preso atto della Tua decisione di ritirare la candidatura quale Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento, pur rispettando la Tua esigenza di tornare “ persona” libera da impegni, non può non esprimere il suo dispiacere nel vederti fuori dalla competizione, in quanto, nel passato il tuo apporto per l’Avvocatura è stato notevole, sia quando sei stato Presidente della Camera Civile di Agrigento, nonchè durante il periodo della Tua Presidenza all’Ordine degli Avvocati di Agrigento.

Vivi i sentimenti di stima per la Tua persona, Ti auguriamo una lunga e fortunata carriera professionale. Ad maiora semper.

La Presidente della Camera Civile di Agrigento

Avv. Giuseppa Piazza