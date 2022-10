Crea il caos in uno studio medico: arrestata una donna

Si è recata in uno studio medico di Porto Empedocle, e con insistenza, ha chiesto il rilascio di una prescrizione medica. All’improvviso ha iniziato a discutere animatamente con la dottoressa. E all’arrivo dei poliziotti del Commissariato “Frontiera”, è andata in escandescenza, ed ha provato a scagliarsi, prima contro il medico, poi ha spintonato gli stessi agenti, e graffiato uno di loro, provocandogli delle lesioni superficiali.

Una quarantunenne empedoclina, Elena Georgeta Fragapane, già sottoposta all’obbligo di dimora, è stata arrestata, in flagranza di reato, per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico ufficiale, e interruzione di pubblico servizio. Durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno trovato, e sequestrato due grammi di hashish. E per questo è stata segnalata alla Prefettura di Agrigento.

La donna è stata posta, in attesa dell’udienza di convalida, agli arresti domiciliari. Il pubblico ministero, Elenia Manno, ha chiesto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora. Il giudice del Tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha convalidato l’arresto, e non ha applicato nessuna misura cautelare. La donna, difesa dall’avvocato Davide Casà, è stata rimessa in libertà. La direttissima è stata fissata per il 17 di novembre prossimo.