Ha creato il caos in via Sottotenente Palma, a Palma di Montechiaro, e alla vista degli agenti delle Volanti del locale Commissariato, intervenuti per ripristinare la calma, è andato su tutte le furie. Senza non poche difficoltà è stato bloccato e portato in caserma dove ha provato a scappare. Un ventisettenne immigrato, sbarcato alcune settimane fa a Lampedusa, è stato denunciato alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. Uno dei poliziotti, infatti, nel tentativo di bloccare il giovane è rimasto lievemente ferito.

