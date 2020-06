Covid19, nuovi kit: entro dicembre 532.104 tamponi in più

Entro dicembre oltre mezzo milione di tamponi in più in Sicilia per contrastare il Covid19, oltre quelli previsti dalla Regione. Lo prevede un piano nazionale di test diagnostici molecolari che consentirà alle regioni italiane di realizzare una campagna di indagine sulla diffusione dell’epidemia.

“Un’operazione tanto più importante in vista dell’autunno e dell’ipotesi di una possibile recrudescenza dei casi di infezione”, si legge in una nota del commissario anti-Covid Domenico Arcuri. “La strumentazione, che sarà messa a disposizione nelle prossime settimane dal commissario è un passo avanti per assicurare – anche in Sicilia – la ripartenza in sicurezza delle attività sociali e lavorative – si legge in una nota – e per rafforzare ulteriormente gli interventi già attualmente messi in campo dalla Regione e dalle aziende sanitarie”.

In particolare, la fornitura per la Regione siciliana consiste in 1.027.056 kit molecolari che consentiranno di effettuare, entro dicembre, 532.104 tamponi in più rispetto a quelli che già sono previsti in regione.