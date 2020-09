Sono risultati negativi i tamponi al carcere “Pagliarelli” a Palermo. Lo confermano i vertici dell’istituto penitenziario.

Sono stati sottoposti a test 850 tra detenuti e personale. Restano positivi 21 agenti del Nucleo traduzione della polizia penitenziaria risultati positivi al Covid-19, e ora in isolamento domiciliare, e 2 detenuti in semilibertà, che sono a casa in quarantena con provvedimento del giudice.