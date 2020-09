Automobile sbanda e finisce contro un muro, ferito un uomo

Un’autovettura sbanda, esce fuori strada, e finisce contro un muro. Uno schianto tremendo. Fortunatamente per l’uomo alla guida solo lievi contusioni. Ma la paura è stata tanta.

L’incidente stradale si è verificato, alle prime luci dell’alba, lungo il viale Emporium, a San Leone. Coinvolta un’autovettura Citroen.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il conducente, giunto in un tratto rettilineo avrebbe perso il controllo della propria vettura, andando a sbattere contro un muro, per poi continuare la corsa per altre decine di metri, fermandosi sopra tra il marciapiede e l’opposta corsia di marcia.

Nell’urto l’automobilista è rimasto cosciente. Subito si sono fermate altre macchine, e sono stati proprio i passanti a prestare le

prime cure all’uomo, uscito dall’abitacolo con i suoi piedi. Sul posto il 118, e i carabinieri del nucleo Radiomobile. I militari hanno effettuato i rilievi.