Covid19, cala la pressione sugli ospedali (70% non vaccinati)

Nella settimana appena conclusa, dal 31 gennaio al 6 febbraio, il numero dei nuovi positivi in Sicilia è rimasto sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente, ma è diminuita la pressione sugli ospedali. Sono diminuiti i posti occupati, sia ordinari che in terapia intensiva, e sono diminuiti anche i nuovi ingressi in terapia intensiva. Rimane alto il numero dei decessi segnalati. E’ il bilancio stilato dall’ufficio Statistica del Comune di Palermo sulla base dei dati diffusi dal Dipartimento della Protezione civile.

I nuovi positivi in Sicilia sono stati il 2% in più rispetto alla settimana precedente. E’ aumentato anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 16,1% al 17,1%. Il numero degli attuali positivi è aumentato dell’11,8%. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 87 unità, e i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 13 unità. I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,6% degli attuali positivi (nel 70 per cento dei casi non vaccinati).

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 292. Complessivamente le persone decedute sono 8.790.