Successo all’overtime per Agrigento 109 a 107 su Ruvo di Puglia, che tocca il record di 15 vittorie di fila e si conferma leader indiscussa del girone D di serie B. Ma al PalaMoncada non è stata facile, sul versante opposto una delle migliori formazione viste ad Ad Agrigento che nella seconda parte di gara sospinta da uno straordinario Markovic è rientrata prepotentemente in partita, salvo arrendersi per una questione di dettagli. Servizio di Domenico Vecchio, immagini Marco Gallo.