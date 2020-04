COVID19: Bartolozzi (FI ) :” Un miliardo di euro di contributi alla finanza pubblica rimanga in Sicilia “

“Le Regioni, sia ordinarie che speciali, non possono operare in deficit essendo obbligate al pareggio di bilancio, a differenza dello Stato che, peraltro, ha negli scorsi giorni ottenuto un ulteriore allentamento dei vincoli finanziari sanciti, a livello europeo, dal cd fiscal compact”. Cosi Giusi Bartolozzi (FI) “Tale circostanza, in mancanza di correttivi che eliminino quest’anno i contributi regionali al risanamento della finanza pubblica si risolve inevitabilmente in un concreto pregiudizio per i livelli di assistenza e delle prestazioni essenziali. Nella nostra Sicilia, tale contributo ammonta ad oltre 1 miliardo di euro annuì, che lo Stato deve lasciare in Sicilia affinchè la Regione possa garantire servizi indispensabili alle fasce deboli e sgravi fiscali e contributivi alle imprese. Ho gia’ depositato in merito una interpellanza ai Ministro competenti. In un contesto di drammatica crisi finanziaria ed economica, il premier Conte faccia la sua parte perchè non si affami ulteriormente la Sicilia.” conclude.