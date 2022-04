Covid, Zappia: “Dobbiamo adattarci con intelligenza alle nuove regole”

“Non si può chiudere una pandemia per decreto ma dobbiamo adattarci con intelligenza a quelle che sono le nuove regole.” Il commissario dell’Asp agrigentina, Mario Zappia, commenta così la fine dell’emergenza sanitaria che da oggi, primo aprile, vede cadere alcune regole e restrizioni. Il commissario parla poi del numero di positivi che continua a crescere. Riguardo le ospedalizzazioni: non ci sono più pazienti in terapia intensiva, piena la medicina covid di Agrigento e 13 posti liberi a Ribera.