Covid, un nuovo decesso a Palma di Montechiaro

L’Asp di Agrigento ha comunicato al sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, un nuovo decesso (il quarto in meno di un mese).

Il primo cittadino, a nome personale e della città tutta, esprime il più sentito cordoglio e vicinanza alla famiglia. Inoltre, ricordando che fino al 30 marzo prossimo, la città del Gattopardo è zona rossa, Castellino ha ordinato ancora alla cittadinanza di rimanere a casa e di rispettare le restrizioni in atto. Al primo cittadino, la stessa Asp ha cominicato anche un nuovo soggetto positivo che porta il numero ad 87.

“È necessario – conclude Castellino – senso civico e rispetto di se stessi e degli altri. Per questo motivo, occorre che la gente rimanga a casa, centellinando le uscite per vere necessità”.