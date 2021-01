Covid, sono scesi a 176 i positivi totali ad Agrigento

Sono scesi a 176 i positivi totali, molti di meno rispetto ai 197 di giovedì. Sono scesi a 5 i ricoverati nell’ospedale San Giovanni di Dio e sono tutti in degenza ordinaria. Uno è ricoverato in Hotel Covid e 170 sono in trattamento domiciliare.“Comunque la si voglia guardare- dice il sindaco Micciche’- la situazione dei positivi nella nostra città è sicuramente migliorata e ci fa ben sperare. Naturalmente ci sono stati molti guariti, ma per fortuna il numero di nuovi casi è rimasto contenuto. Le misure di contenimento stanno dando i primi risultati e per questo dobbiamo continuare a mantenerle, se vogliamo uscirne, finalmente.”