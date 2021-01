Covid. “Sono andato al pronto soccorso”, ma non era vero: denunciato

Nell’ambito dei potenziati controlli del territorio, disposti dal questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, per la verifica del rispetto delle norme anti covid, nello scorso fine settimana gli uomini della sezione Volanti , nei pressi della “Rotonda degli Scrittori”, hanno fermato e controllato un uomo proveniente da Cammarata, e diretto ad Agrigento che ha motivato la sua presenza alle porte della città, affermando che poco prima si era recato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, poiché aveva una forte dolore al polso.

Gli agenti, pertanto, hanno provveduto ad accertare la veridicità di quanto autocertificato, riscontrando che l’uomo non aveva fatto ricorso ad alcuna cura medica, e che la motivazione fornita era palesemente falsa. Al cammaratese contestate le relative sanzioni amministrative, 400 euro, ed inoltre a suo carico è scattata la denuncia, in stato di libertà alla Procura della Repubblica, per false attestazioni a Pubblico ufficiale.