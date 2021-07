Covid Sicilia, tampone obbligatorio per chi arriva da Malta

Tampone obbligatorio per chi arriva in Sicilia da Malta, o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Le stesse misure di prevenzione sono già previste da una precedente ordinanza regionale per chi proviene da Spagna e Portogallo e, come disposto a livello nazionale, dai paesi extra europei India, Brasile, Bangladesh e Sri Lanka.

Il Governatore ha prorogato la “zona rossa” a Mazzarino, e istituita quella a Riesi, in provincia di Caltanissetta.