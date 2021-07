Covid, contagi in aumento: la Sicilia rischia un agosto in zona gialla

Adesso la Sicilia rischia davvero un agosto in zona “gialla”. Dagli ultimi dati l’Isola ha 25 casi settimanali su 100mila abitanti, ma con i numeri giornalieri dei contagiati in costante aumento, di questo passo, i fatidici 50 casi settimanali ogni 100 mila abitanti che per decreto fanno scattare la zona “gialla”, si raggiungeranno entro trenta giorni.

Bisognerà invertire il trend, e soprattutto convincere le persone indecise a vaccinarsi. La maglia nera spetta agli over 40. Preoccupa La variante Delta che diventerà a breve predominante in Europa. E sono in aumento i casi tra i vaccinati. Un virus dunque che si sta evolvendo verso una contagiosità massima. Ma i vaccini funzionano.