Covid: Si dimezzano i nuovi casi in Sicilia

Si dimezzano i nuovi casi covid in Sicilia. Come riportato da Italpress, i nuovi contagiati, rilevati dal ministero della Salute e contenuti nel consueto bollettino, sono 58 (ieri erano stati 102) a fronte di 7.803 tamponi processati, dato che porta il tasso di positivita’ allo 0,74%. Non si registrano decessi, mentre i guariti crescono di 43 unita’, cosi’ come gli attualmente positivi di 15 attestandosi su un totale 3.587. Il numero dei ricoveri flette di 3 fermandosi a quota 140, 17 (+2) i ricoveri in terapia intensiva con 2 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 3.421 persone.