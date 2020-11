Covid. Sette nuovi casi a Licata, 6 a Canicattì e 5 a Campobello di Licata

Anche oggi tanti casi di Covid-19 in diversi centri della provincia di Agrigento. Sono 7 i soggetti residenti a Licata risultate positivi. Pertanto, il numero degli attuali positivi sale nuovamente a 69.

Sei nuovi casi a Canicattì, accertati in seguito alle indagini epidemiologiche, perchè in contatto con altri soggetti positivi. Comunicata l’avvenuta guarigione di una persona. Gli attuali positivi a Canicattì sono 161.

Cinque tamponi positivi a Campobello di Licata. Erano in isolamento da diversi giorni. Complessivamente gli attuali positivi sono 37.

Ci sono altri due casi a Racalmuto, dove gli attuali positivi sono 22.

Un nuovo caso di Covid a Palma di Montechiaro, adesso a quota 111 contagiati.

E un altro tampone positivo anche nella “zona rossa” di Camastra. Gli attuali positivi sono arrivati a 27. Dodici invece le persone in quarantena, 6 i guariti e uno il deceduto.