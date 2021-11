Covid, impennata di vaccinazioni nell’ultima settimana: ben 5.696

Sono state ben 5.696 le vaccinazioni effettuate nell’ultima settimana in provincia di Agrigento. È questo il dato più rilevante che emerge dal report settimanale diffuso dal commissario straordinario dell’Asp Mario Zappia. Più della metà delle ultime vaccinazioni, 2.953, riguardano le terze dosi.

Sono stati inoltre 763 quelli che si sono sottoporsi alla prima somministrazione di vaccino. Infine 1.980 che si sono immunizzati, con la seconda dose.

Ad Agrigento i cittadini che hanno fatto la prima dose sono attualmente 44.552, mentre gli immunizzati con seconda dose sono 43.308, ossia l’85,24 per cento della popolazione. Per quanto riguarda il numero dei nuovi casi e attuali positivi, c’è un più 46 per cento rispetto alla settimana precedente.