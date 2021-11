Allagamenti al Villaggio Mosè: chiesto tavolo tecnico per risolvere il problema

Agrigento, allagamenti al Villaggio Mosè: Il Sindaco Francesco Miccichè e il consigliere Gerlando Piparo chiedono un tavolo tecnico per risolvere il problema

Il Sindaco di Agrigento, dott. Francesco Miccichè, unitamente al Consigliere comunale, capogruppo di Fratelli d’Italia, Gerlando Piparo, hanno chiesto la convocazione d’urgenza di un tavolo tecnico per risolvere definitivamente la questione relativa agli allagamenti del viale Cannatello, via Rosario Di Salvo, via Toscana, via Cremona, via De Luca, via De Mauri, e traverse limitrofe, del Villaggio Mosè, che si verificano in occasione delle forti piogge.

Saranno presenti i rappresentanti di AICA, del Genio Civile, della Protezione Civile provinciale e comunale, gli assessori comunali al ramo, i dirigenti ed i funzionari del settore VI LL.PP. e i dirigenti e funzionari del settore V del Comune di Agrigento.