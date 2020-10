Covid. Quattro nuovi casi a Sambuca e Porto Empedocle, 2 a Campobello di Licata e Santa Margherita, e 1 a Licata

Altri 4 nuovi casi di Covid-19 a Sambuca di Sicilia. I soggetti sono stati tutti avvisati, e sono state avviate tutte le procedure di messa in sicurezza. Due di loro sono familiari di persone già contagiate, e sono a casa con lievi sintomi. Gli altri due sono stati individuati a seguito di tampone molecolare privato. Stanno bene.

E a Porto Empedocle altri quattro nuovi casi. Sono soggetti che si trovavano già in isolamento fiduciario in seguito a precedenti casi di contagio. Componenti degli stessi nuclei familiari, e sono quindi persone che erano già in isolamento. “So già che ci sono sei o sette positivi che ci saranno comunicati a breve”, dice il sindaco Ida Carmina.

Due nuovi positivi al Covid-19 a Campobello di Licata. Si tratta di persone già poste in isolamento da diversi giorni. Stanno bene.

E due nuovi positivi a Santa Margherita Belice. E’ una mamma di 31 anni e una figlia di 5, che si trovano in quarantena. Salgono pertanto a 34 i casi di positività registrati, a Santa Margherita.

Un nuovo soggetto positivo, a Licata. Si trova in quarantena. Sale a 20 il numero di casi positivi a Licata.

E nessun nuovo caso di contagi è stato registrato oggi ad Agrigento. A darne notizia è il sindaco Franco Miccichè, il quale, ha confermato che le persone attualmente in quarantena a casa propria sono 26, ai quali va aggiunto l’uomo ricoverato al Sant’Elia di Caltanissetta.

E mentre continua a raccomandare l’osservanza delle norme anti contagio, anticipa che viene confermata la sanificazione delle strade secondo un calendario già stabilito, annuncia un cambiamento nella sanificazione delle scuole. Dopo la sospensione delle lezioni in presenza negli istituti superiori, la sanificazione verrà concentrata soprattutto nelle scuole materne, elementari e medie.