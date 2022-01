Covid, qualche altro giorno ancora prima del “picco”

Secondo le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), occorrerà aspettare qualche altro giorno ancora prima che in Sicilia si raggiunga il “picco” dei positivi totali da Covid-19. Previsioni che fanno ipotizzare altri giorni di passione nell’isola dove due parametri su tre – l’aumento dei ricoveri, con un tasso di occupazione dei posti letto del 31%, e il rapporto dei contagi rispetto alla popolazione – hanno superato i livelli di guardia, per cui si fa sempre più concreto il passaggio dell’isola dalla zona gialla a quella arancione.