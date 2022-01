Covid, Governo decide su scuola e smart working dipendenti

Il governo regionale guidato da Nello Musumeci sta correndo ai ripari per cercare di frenare la corsa di Omicron. Da oggi sono aperti fino a mezzanotte gli hub per gli over 50, obbligati a vaccinarsi, domani invece potrebbe essere confermato lo slittamento, fino a domenica, delle vacanze natalizie per gli studenti, in attesa di capire se nel weekend i parametri determineranno per la Sicilia la zona arancione, già la prossima settimana. Intanto i sindacati dei dipendenti regionali hanno chiesto e ottenuto dall’assessore alla Funzione pubblica, Marco Zambuto, l’impegno a prorogare lo smart working.