Nei giorni scorsi i primi quattro, adesso altri tre. Salgono a 7 i casi di positività tra gli agenti della polizia Penitenziaria, in servizio al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di contrada “Petrusa”. I nuovi tre casi sono stati diagnosticati questa mattina in seguito all’esito dei tamponi molecolari effettuati domenica scorsa. A questo punto non si è esclude un “focolaio”. I positivi sono in gran parte asintomatici o con sintomi lievi, e si trovano al momento in isolamento fiduciario.