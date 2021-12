Covid: più 44% in una settimana di nuovi casi tra i bambini

Record di nuovi casi da Covid tra i bambini in Sicilia, con più 44% in una settimana, tra il 13 e il 19 dicembre. Lo scrive il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione. L’incidenza settimanale sui nuovi positivi si è attestata al valore di 189 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Le fasce d’età che continuano a sostenere la curva epidemica risultano ancora quelle tra i 6/10 anni, e 11/13 anni, seguite da quella fra i 3 ed i 5 anni, e i 14 e i 18 anni. I focolai sono 2.726, in aumento rispetto ai 2.109 della settimana precedente.

L’andamento dei contagi si è accompagnato ad un incremento di nuove ospedalizzazioni settimanali (330) con ricadute sulla prevalenza di occupazione dei posti letto in area medica, in crescita rispetto alla settimana precedente. L’80% degli ospedalizzati risulta non vaccinato o con ciclo di vaccinazione incompleto. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, con riferimento al target over 12 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano all’84,18%, gli immunizzati all’ 81,53%.