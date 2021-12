Gianni Tuttolomondo non è più assessore

L’assessore alle infrastrutture Gianni Tuttolomondo, in quota Diventerà Bellissima, ha presentato le dimissioni spiegando le ragioni in una lunga lettera inviata al sindaco Franco Miccichè.

“Giungo a questa decisione dopo una lunga e travagliata riflessione. La mia esperienza politica è cominciata un anno fa, frutto di attenta analisi e di coinvolgimento personale e familiare, con lo stesso parametro arrivo a questa soluzione. Le mie motivazioni sono soprattutto legate alla sempre maggiore difficoltà da me riscontrata nel coniugare tale incarico di grande responsabilità con le mi condizioni di salute; i due interventi subiti negli scorsi mesi non mi consentono di assicurate la costanza e l’attenzione quotidiana che ogni assessorato merita. L’incarico prestigioso da Lei conferitomi ha avuto, com’è nel mio modus, la priorità assoluta sulla mia vita personale e familiare, in piena coerenza con quanto ritengo doverono nel ricoprire una carica di tale spessore, riconoscendo e rispettando profondamente il valore delle istituzioni. Assieme a Lei, che ringrazio per la fiducia accordatami, e agli altri colleghi, ho contribuito all’amministrazione della nostra amata città con ogni competenza a mia disposizione e con la sensibilità personale di cittadino. Ho avuto l’onore di rappresentare Lei, questa amministrazione comunale,in diverse occasioni in cui mi è stata data la preziosa opportunità di imparare a conoscere il tessuto sicula e culturale della nostra comunità: associazioni, giovani imprendtori, volontari, disabili, disagiati, ma tutti cittadini che, a modo proprio, esprimono e rappresentano le idee, la volontà, le paure, i bisogni della nostra amata Agrigento. L’abbattimento delle barriere architettoniche, a cui ho voluto dare priorità, ha affinato la mia anima ed ha rinforzato la consapevolezza delle responsabilità morali del mio ruolo. La loro eliminazione risponde al dovere di tendere alla promozione attiva dell’individuo, in un percorso che migliori le condizioni generali della qualità di vita di tutti: dei disabili come dei normodotati, degli anziani, dei bimbi nel passeggino o di chi ha temporanee difficoltà deambulatorie. La loro eliminazione facilita l’uscita da condizioni di marginalità sociale a volte causata da una città con ancora troppe carenze sull’accessibilità in senso ampio. In questa direzione è stata incentrata l’azione del mio assessorato in sinergia con il Segretario Generale Dott.ssa Maria Concetta Floresta, il responsabile del settore Avv. Antonio Insalaco, con i Funzionari, Arch. Gaetano Greco e Sebastiano Dispensa, con il personale della Segreteria, del Gabinetto e degli uffici che ringrazio per la stima e il supporto, per il lavoro che con impegno svolgono giornalmente, con le associazioni no profit del “tavolo tecnico di concertazione sul tema barriere architettoniche” da me istituito nella logica di una fattiva amministrazione partecipata.

Dimissioni assessore Tuttolomondo. Il commento del gruppo Diventerà bellissima e dell’On. Giusi Savarino

“Le dimissioni dell’Assessore Tuttolomondo, ufficializzate oggi, ci dispiacciono, ma non ci stupiscono perché conosciamo bene le complesse condizioni in cui si è trovato a operare negli ultimi mesi”. Questo il commento delle consigliere comunali Claudia Alongi e Roberta Zicari del gruppo Diventerà bellissima che aggiungono “nonostante le difficoltà, Gianni ha sempre cercato di dedicare la massima attenzione alle tematiche di sua competenza e una volta appurato di non essere in grado di garantire l’impegno che ha sempre profuso nelle sue battaglie, ha deciso, con senso di responsabilità, di rimettere il suo incarico. A lui rivolgiamo il nostro ringraziamento per quanto fatto finora”.

Anche l’onorevole Giusi Savarino si unisce al saluto verso l’ex assessore dichiarando: “Ringrazio Gianni per il lavoro fatto e quello in itinere non verrà disperso, ho avuto modo di avere rassicurazione dal Presidente Musumeci che i progetti di abbattimento delle barriere architettoniche a cui Gianni ha dedicato il suo prezioso impegno proseguiranno. Sono certa che in futuro la sua sensibilità sul tema delle disabilità tornerà ad essere messa a servizio della collettività”.