Nell’ultima settimana i nuovi positivi al Covid in Sicilia sono aumentati del 38 per cento, con questo trend gli esperti stimano il cambio di colore, da bianco al giallo, a metà dicembre. C’è un mese di tempo per invertire questo trend.

Nell’isola i vaccinati con prima dose si attestano all’81,31 per cento del target regionale, gli immunizzati sono al 78,44 per cento, mentre le terze dosi finora somministrate sono 105.568.