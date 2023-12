Nel 2023 in Sicilia si sono registrati 55.394 casi di Covid-19, mentre i pazienti ricoverati da inizio anno in reparti ordinari e in terapia intensiva sono stati 4.080. Il numero di decessi quest’anno è di 467 persone. Il tasso di letalità dell’infezione è stato pari allo 0.85%.

L’incremento della mortalità naturalmente è in relazione alle fasce d’età, i più colpiti sono stati gli anziani. Da inizio pandemia, il numero di infezioni rilevate dal sistema dell’Istituto superiore di sanità ammonta a 1 milione 889mila 755. La curva epidemica ha mostrato un picco quest’anno in gennaio per poi diminuire durante tutto l’anno.

I dati sono stati elaborati dal Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana. Un dato sembra chiaro a tutti: nell’Isola i casi a dicembre si sono moltiplicati, però, non tutti si sottopongono al test e non tutti denunciano l’infezione.

Sul fronte dei decessi, l’età media dei pazienti morti e positivi al Covid-19 è 80 anni; sono state 195 le femmine che hanno perso la vita a causa dell’infezione, mentre 272 i maschi. La provincia con il maggior numero di decessi, quest’anno, è stata Catania con 175, seguita da Trapani 68 e Ragusa 60, in mezzo Palermo e Messina 48, Agrigento 25, Siracusa 17, infine, Caltanissetta 13 ed Enna 11.