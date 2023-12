«Il governo regionale investe sullo sport e grazie all’assessore Elvira Amata vanno a finanziamento due progetti della provincia di Agrigento». Lo fa sapere Giusi Savarino, deputata di Fratelli d’Italia all’Ars, aggiungendo: «In particolare 234 mila euro saranno utilizzati a Joppolo Giancaxio per la realizzazione di un campo polivalente nell’area annessa al campo di calcio di via Curiale e altri 393 mila euro serviranno a ristrutturare a Favara la palestra del I° e II° Circolo di via Agrigento. L’impiantistica sportiva al servizio dei nostri giovani riveste particolare valenza sociale, soprattutto in una realtà complicata come Favara dove- sollecitata dai nostri amministratori locali- ho personalmente seguito l’iter del progetto comunale con grande attenzione e oggi sono contenta di comunicare il raggiungimento di questo importante risultato».