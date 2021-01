Covid, Musumeci: “Sui vaccini siamo una delle prime regioni in Italia. Possibile altre zone rosse”

“La comunità siciliana sta reagendo bene alla campagna di vaccinazione e siamo una delle prime regioni in Italia. Siamo intorno all’80 per cento, abbiamo dovuto mettere da parte la quota per il richiamo e nel frattempo sono arrivate 50mila nuove dosi che pensiamo di poter utilizzare entro questo fine settimana”. Lo ha detto il governatore Nello Musumeci.

“Abbiamo creato una rete davvero fitta e la gente risponde ed è ben disposta. Mi auguro che anche qualche ricalcitrante possa convincersi della utilità del vaccino”.

E sulle zona rosse in Sicilia dopo l’aumento dei contagi. “Aspettiamo il Dpcm nazionale, abbiamo già dichiarato dieci zone rosse in Sicilia, ma non escludiamo di poterne dichiarare altre, d’accordo con i sindaci e con i dipartimenti prevenzione. Ma crediamo che l’allarme arrivi essenzialmente dalle tre aree urbane Palermo, Catania e Messina”.