Covid, Musumeci: “Misure per evitare nuovo lockdown”

“La stagione turistica in Sicilia ha registrato numeri record ed è abbastanza naturale che si registri anche per questa promiscuità l’aumento di casi, come abbiamo costantemente potuto osservare in questi giorni, assieme ad un certo calo di tensione che è stato palpabile in molte zone dell’Isola. Tuttavia, immagino che nessun siciliano voglia correre il rischio di ulteriori appesantimenti o, peggio, di un nuovo lockdown: la nostra economia non lo vuole e non se lo può permettere. Per questo siamo accanto ai Comuni e a tutte le nostre comunità”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci dopo avere firmato un’ordinanza per i centri che hanno basse percentuali di vaccinati, e casi di Covid in aumento.

“Il mio appello è sempre lo stesso vaccinarsi è un dovere civico. Questo modello, che inizia con i 55 Comuni, potrà essere adottato anche in altri casi. Oltre tre milioni di siciliani hanno fatto il vaccino – continua il Governatore -. Ma non basta. Quanto sarebbe ingiusto far pagare a tutti il duro prezzo di chi non vuole vaccinarsi. Per noi – conclude il governatore – non è solo una priorità sanitaria, perché come dice il presidente di Confindustria, tutelare la salute significa tutelare il lavoro”.