Covid, manca tracciamento contagi: sindaco di Ravanusa chiude le scuole

“Ho appena emesso un’ordinanza che è figlia della cautela e della prudenza, in considerazione del fatto che non ci sono certezze sul tracciamento dei contagi dei bimbi della scuola primaria e della media”. Così Carmelo D’Angelo, sindaco di Ravanusa, ha annunciato la chiusura delle scuole cittadine che appartengono all’istituto comprensivo “Alessandro Manzoni”.

La chiusura durerà, anche in questo caso, durerà per tre giorni, dal 12 aprile fino a mercoledì 14. “Ho chiesto all’Asp di Agrigento – aggiunge D’Angelo – uno screening generale della popolazione scolastica, ma solo domani pomeriggio conosceremo l’esito di questa richiesta. Non abbiamo certezze sulla variante e sul grado di contagiosità del virus. Perciò, in via prudenziale, ho deciso di chiudere le scuole”.