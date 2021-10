Covid, la Sicilia torna sotto quota 300 contagi giornalieri

La Sicilia torna sotto quota 300 contagi giornalieri, e i ricoverati che dopo molte settimane scendono sotto quota 400. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid-19 sono infatti 283 (ieri erano stati 469), su 17.122 tamponi processati, e il tasso di positività si attesta all’1,65%. E’ quanto si evince dal bollettino del Ministero della Salute di sabato 9 ottobre.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 55 (83.934 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 120 (75.692); Messina: 6 (34.217); Siracusa: 38 (23.627); Ragusa: 20 (19.777); Trapani: 9 (19.771); Caltanissetta: 13 (17.807); Agrigento: 14 (17.308); Enna: 8 (9.275).

I ​morti sono stati 9, con il totale delle vittime siciliane che arriva a quota 6.889. In ospedale ci sono complessivamente ricoverate 390 persone (ieri erano 405), delle quali 348 in area medica e 42 in terapia intensiva.