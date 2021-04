Covid, la Sicilia resta in zona arancione

La Sicilia rimane in arancione. Diminuisce il fattore di rischio, da alto a moderato, ma aumenta leggermente l’Rt da 1,03 a 1,12. In un’Italia quasi tutta tinta di giallo da lunedì 26 aprile, in concomitanza con le annunciate riaperture. Continua, nel frattempo, il lungo “open week end” di vaccinazioni senza prenotazione, iniziato ieri. La fascia da 60 a 79 anni, che gode di buona salute, potrà ricevere l’AstraZeneca nelle 66 strutture operative in tutte le province. Agli ultra ottantenni saranno somministrate dosi di Pfizer o di Moderna.

Intanto, circa duecento ristoratori hanno partecipato al flash mob a Punta Secca, davanti l’abitazione del ‘Commissario Montalbano’, per chiedere la riapertura dei locali in Sicilia. E mentre la Confcommercio regionale annuncia l’iniziativa dallo slogan provocatorio “A fuoco il coprifuoco”, a Palermo – che sarà zona rossa fino al 28 aprile dopo la proroga – l’associazione provinciale parla di “fallimento delle istituzioni nella gestione dell’emergenza sanitaria”.