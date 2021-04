Covid, la Sicilia resta arancione

Dopo il monitoraggio di oggi, venerdì 16 aprile, è stato reso noto in quale fascia di rischio vengono collocate le regioni italiane. Zona rossa scampata per la Sicilia che resta arancione: insieme alla Valle d’Aosta rientra in uno scenario di tipo 2, ha registrato un Rt pari a 1,03 allontanando così lo spettro della zona rossa che fino a ieri, per il numero di contagi in crescita, aveva aleggiato in primis su Palazzo d’Orleans vigile sull’andamento della situazione. La Sicilia ha un Rt a rischio ma inferiore a 1,25 è molti comuni “rossi”. L’Isola ha rischiato di scivolare verso lo scenario più grave per l’alto numero dei contagi che è stato registrato negli ultimi giorni.