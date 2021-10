Covid, la Sicilia da sabato 9 ottobre torna in zona bianca

I nuovi casi in una settimana sono calati del 18 per cento. Un trend di diminuzione dei contagi ormai consolidato, e la Sicilia torna in zona “bianca”. Il rientro sarà a partire da sabato prossimo 9 ottobre, quindi con due giorni in anticipo. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull’andamento della pandemia nell’Isola.

In Sicilia nella settimana 29 settembre-5 ottobre si è registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (274), e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-10,4%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (11%) e in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti Covid.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 65,6% (media Italia 72,4%) a cui aggiungere un ulteriore 4,8% (media Italia 4,3%) solo con prima dose; la popolazione over 50 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 14,5% (media Italia 9,5%); il tasso di copertura vaccinale terze dosi è pari a: 0,8% (media Italia 2,4%), dice Gimbe.