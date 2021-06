Covid in Sicilia, tanti nuovi positivi e 12 morti. Il virus circola ancora

Ancora tanti casi di Covid-19, nelle ultime 24 ore, in Sicilia, precisamente 326. Registrati altri 12 morti. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, martedì 1 giugno.

I nuovi casi suddivisi per le nove province siciliane: Catania 163, Palermo 23, Agrigento 49, Trapani 34, Siracusa 19, Messina 18, Ragusa 12, Enna 5 e Caltanissetta 3.

Il totale degli attuali positivi nell’Isola è di 9.488, di cui 8.981 in isolamento domiciliare, e 451 ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri, e 56 in Terapia Intensiva. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio della pandemia sono invece arrivati a 226.135. I guariti 210.808. Le vittime invece con le ultime 12 sono arrivate a 5.839.