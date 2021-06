Beniamino Biondi pronto a donare circa mille libri al comune di Agrigento

L’ex assessore comunale di Agrigento, Beniamino Biondi, è pronto a donare circa 1.000 volumi appartenenti al patrimonio librario della famiglia – che ammonta circa a 35.000 volumi – destinandoli alla Biblioteca Civica “Franco La Rocca. “Questa donazione – dice Biondi- ne segue due precedenti, l’ultima delle quali è consistita in una acquisizione da parte del Comune di circa 600 libri, e sono lieto oggi di potere donare un ulteriore fondo, ancora più cospicuo, con testi in buonissime condizioni di numerosi generi e per buona parte non più in catalogo o attualmente editati, dunque volumi di significativo valore bibliografico ed economico (nel mercato antiquario, con un valore di molte migliaia di euro).

Qualora il Comune intenda accettare questo mio ulteriore atto di liberalità, da parte mia e della mia famiglia, auspico una consegna immediata dei volumi così che al più presto possano essere messi a disposizione di tutta la comunità, implementando il già ricco patrimonio librario della città con opere utili ai lettori e ai numerosi studiosi che potranno più agevolmente consultare opere di difficile reperimento.

Per ragioni di doverosa tutela dei libro, ho chiesto al Sindaco di volere dunque attivare con immediatezza le procedure di catalogazione dei volumi, in modo che essi possano essere inseriti nel database nazionale e disposti al pubblico per la lettura e la consultazione, magari costituendo un vero e proprio fondo che li riunisca insieme ai molti già donati.

Mi auguro che questo gesto – conclude Beniamino Biondi- stimoli e incoraggi a promuovere ulteriormente la cultura e il patrimonio artistico, che considero una vera e propria missione pubblica per chi amministra, in un tempo in cui la cultura rischia di farsi compromessa e svilita laddove non si interpreti per ciò che essa è veramente: uno strumento che completa l’esistenza dell’uomo favorendo l’idea di un giusto progresso civile.”