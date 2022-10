Covid in Sicilia, “solo” 498 nuovi positivi, e una vittima

Sono “solo” 498 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia, a fronte di 4.859 tamponi processati. Un calo drastico rispetto a ieri quando i nuovi positivi erano stati 1.058. Il tasso di positività è all’10,2%, in diminuzione rispetto all’13,1% di ieri. La Sicilia è all’ottavo posto in Italia per incremento dei contagi. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute di lunedì 3 ottobre.

Gli attuali positivi sono 24.633, in diminuzione di 486 casi. I nuovi guariti sono 983, l’unica vittima di oggi porta il numero totale dei decessi a 12.203. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 202, 16 in più, mentre in terapia intensiva sono 13, uno in più di ieri.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 152, a Catania 157, a Messina 35, a Siracusa 44, a Trapani 42, a Ragusa 15, a Caltanissetta 10, ad Agrigento 32, a Enna 11.