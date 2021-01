Covid in Sicilia, sempre alto numero dei contagi: 1.867 nuovi casi

Continua a mantenersi alto il numero dei nuovi infettati in Sicilia. E c’è un più 26 ricoverati in ospedale. Nelle ultime 24 ore, registrati 1.867 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 10.737 tamponi effettuati. Anche oggi, come era già successo ieri, ci sono 36 decessi. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, giovedì 14 gennaio.

Sono 44.865 gli attuali positivi, di questi 1.397 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 205 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 43.263 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus sono 115.391. I guariti sono 67.649, i decessi salgono a 2.877.