Covid in Sicilia, schizza nuovamente in alto la curva dei contagi: 1.384 nuovi casi

Schizza nuovamente in alto la curva dei contagi da Covid -19, in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1.384 nuovi casi, più 274 rispetto a ieri, a fronte di 27.618 tamponi effettuati. I morti sono stati 10. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, martedì 13 aprile.

I nuovi casi così suddivisi per le nove province siciliane: Agrigento: 141 (9.155 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 514 (58.485); Catania: 321 (48.292); Messina: 113 (22.827); Siracusa: 43 (13.190); Trapani: 52 (12.015); Ragusa: 54 (10.245); Caltanissetta: 81 (9.349); Enna: 65 (5.423).

Gli attuali positivi nell’Isola sono 24.671, di cui 1.214 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (più 23 rispetto a ieri), e altri 176 pazienti in terapia intensiva (più 2 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 23.281. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 188.981. I guariti sono complessivamente 159.242, mentre il numero delle vittime sale a 5.068.