Vaccini, a Cammarata scendono in campo medici di famiglia

Medici di medicina generale scendono in campo per la vaccinazione anti Covid. A Cammarata oggi la somministrazione vaccinale anti-Sars-CoV-2 ad opera del medico di medicina generale, Vincenzo Carità. Sono state somministrate 20 dosi del vaccino Moderna a soggetti over 80. “Ritengo- dice Carità che è anche segretario generale provinciale FIMMG- che anche il contributo dei medici di medicina Generale nella somministrazione del vaccino anti Covid possa essere di estrema importanza per raggiungere rapidamente, in questa fase della campagna vaccinale, i soggetti over 80 e gli estremamente vulnerabili per i quali la somministrazione del vaccino ha un’ importanza fondamentale. Ringraziamo per questa importante iniziativa il direttore Sanitario, Gaetano Mancuso Gaetano, il Direttore Generale, Mario Zappia e il direttore del distretto Sanitario, Marianna Barraco.”