Covid in Sicilia, scende ancora il contagio: 471 nuovi casi

Scende ancora il contagio in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore registrati 471 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 19.075 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende a quasi 2,5% ieri era al 3,1%. L’isola dopo settimane scende al terzo posto per nuovi contagi giornalieri. Le vittime, invece, sono 28, e il totale dei decessi sale a 6.637. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 15 settembre.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 98 (82.122 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 125 (71.951); Messina: 5 (32.901); Siracusa: 72 (22.095); Ragusa: 34 (19.202); Trapani: 71 (18.948); Caltanissetta: 30 (17.398); Agrigento: 19 (16.860); Enna: 17 (9.007).

Gli attuali positivi sono 23.616 con un decremento di 1.888 casi. I guariti sono 2.331. Sul fronte ospedaliero sono adesso 830 i ricoverati, 41 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 98, 1 in meno rispetto a ieri.