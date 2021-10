Covid in Sicilia, positivi in aumento e ricoveri in calo: 484 nuovi casi e 8 vittime

Cresce di poco la curva dei contagi in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, accertati 484 nuovi casi (ieri erano 443), a fonte di 20mila tamponi processati. Il tasso di positività è sceso infatti dal 4,4% di ieri, al 2,7 di oggi. Emerge del bollettino del Ministero della Salute di martedì 26 ottobre.

I ricoverati in area medica sono in tutto 284 (ieri erano 290,) e quelli in terapia intensiva sono 38 (uno in meno rispetto a ieri). I morti sono stati 8, e le vittime siciliane adesso sono 6.994.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 36, Catania: 160, Messina: 155, Siracusa: 29, Trapani: 27, Ragusa: 11, Caltanissetta: 12, Agrigento: 36, Enna: 18.