Covid in Sicilia, nuovo balzo avanti: quasi 2 mila nouvi contagi

Anche nelle ultime 24 ore, in Sicilia, quasi 2 mila nuovi contagi, precisamente 1.945 casi di Covid-19, a fronte di 13.478 tamponi effettuati. E ci sono 39 decessi. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, venerdì 15 gennaio.

Per questo motivo da domenica 17 gennaio la Sicilia sarà “zona rossa”. Una decisione presa a seguito del numero rilevante di casi di cittadini siciliani positivi al Coronavirus.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane: Catania: 456, Palermo: 510, Messina: 327, Trapani: 312, Siracusa: 185, Ragusa: 29, Caltanissetta: 87, Agrigento: 38, Enna: 1.

Sono 45.045 gli attuali positivi, di questi 1.403 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 210 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 43.432 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus sono 117.336. I guariti sono 69.375, i decessi salgono a 2.916.