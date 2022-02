Covid in Sicilia, nuovo aumento dei contagi: 8.631 nuovi casi. Altri 49 morti

Nelle ultime 24 ore nell’Isola sono state diagnosticate 8.631 nuovi infezioni da Covid, a fronte di 55.622 tamponi processati, e l’indice di positività è sceso al 15,5% (ieri era al 19,2%). E sono state comunicate altri 49 decessi. Ieri i nuovi casi erano stati 7.218. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 2 gennaio.

Salgono i ricoveri in terapia intensiva (+8) e scendono quelli in regime ordinario (-16). Attualmente in Sicilia ci sono 254.657 positivi al Covid, di cui 1.464 ricoverati in regime ordinario, 148 in terapia intensiva e 253.045 in isolamento domiciliare.

I decessi risultano essere 49 ma sono 6 quelli registrati nelle ultime 24 ore, gli altri si riferiscono ai giorni precedenti. Sono 4.936 i guariti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi nelle province siciliane: Palermo 1.979, Catania 1.580, Messina 1.346, Siracusa 1.120, Ragusa 903, Trapani 604, Agrigento 608, Caltanissetta 615, Enna 230.