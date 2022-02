Covid in provincia di Agrigento: 811 nuovi casi. Boom di guariti

Boom di guariti oltre dieci mila, nessun nuovo decesso e registrati altri 811 nuovi casi positivi al Covid-19, a fronte di 2.349 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 43.880 (1 marzo 2020 – 1 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 34.677. Gli attuali positivi sono 8.770, di cui 8.704 in isolamento domiciliare, e 66 ricoverati in ospedale. Scendono a 6 le persone che si trovano in terapia intensiva, 3 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 3 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 26 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 29 all’ospedale di Agrigento, e 4 in strutture lowcare. Complessivamente 433 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 233.973 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report dell’1 febbraio 2022 sono 1.415.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report dell’1 febbraio: Agrigento 5.420 (1.415 attuali contagiati, 3.975 guariti e 30 deceduti); Alessandria della Rocca 244 (47 attuali contagiati, 196 guariti e 1 deceduto); Aragona 602 (127 attuali contagiati, 469 guariti e 6 deceduti); Bivona 191 (37 attuali contagiati, 153 guariti e 1 deceduto); Burgio 184 (18 attuali contagiati, 165 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 194 (50 attuali contagiati, 141 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 333 (32 attuali contagiati, 295 guariti, e 6 deceduti); Camastra 242 (43 attuali contagiati, 194 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 713 (253 attuali contagiati, 458 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.093 (226 attuali contagiati, 850 guariti, e 17 deceduti); Canicattì 4.454 (900 attuali contagiati, 3.504 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 684 (132 attuali contagiati, 546 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 404 (104 attuali contagiati, 294 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 392 (36 attuali contagiati, 353 guariti e 3 deceduti); Cianciana 263 (35 attuali contagiati, 223 guariti e 5 deceduti); Comitini 112 (12 attuali contagiati, e 100 guariti); Favara 4.093 (798 attuali contagiati, 3,269 guariti e 26 deceduti); Grotte 504 (133 attuali contagiati, 368 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 147 (36 attuali contagiati, 110 guariti e 1 deceduto); Licata 3.675 (715 attuali contagiati, 2.930 guariti, 30 deceduti); Lucca Sicula 146 (13 attuali contagiati, e 133 guariti); Menfi 786 (124 attuali contagiati, 651 guariti e 11 deceduti); Montallegro 235 ( 7 attuali contagiati, 222 guariti e 6 deceduti); Montevago 162 (22 attuali contagiati, 138 guariti e 2 deceduti); Naro 662 (116 attuali contagiati, 534 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.958 (540 attuali contagiati, 2.390 guariti e 28 deceduti); Porto Empedocle 1.730 (362 attuali contagiati, 1.353 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 784 (171 attuali contagiati, 607 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.388 (358 attuali contagiati, 1.014 guariti, e 16 deceduti); Ravanusa 1.309 (299 attuali contagiati, 999 guariti, 11 deceduti); Realmonte 467 (94 attuali contagiati, 370 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.491 (183 attuali contagiati, 2.282 guariti e 26 deceduti); Sambuca di Sicilia 452 (29 attuali contagiati, 396 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 29 (34 attuali contagiati, 167 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 792 (282 attuali contagiati, 506 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 92 (17 attuali contagiati, e 75 guariti); Santa Elisabetta 141 (33 attuali contagiati, 107 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 617 (83 attuali contagiati, 524 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 322 (55 attuali contagiati, 264 guariti e 3 deceduti); Sciacca 2.999 (689 attuali contagiati, 2.275 guariti e 35 deceduti); Siculiana 638 (93 attuali contagiati, 539 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 88 (5 attuali contagiati, 82 guariti e 1 deceduto).

Sono 19 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.