Numeri da paura quelli del bollettino di sabato 8 gennaio per la Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, registrati ben 12.425 nuovi casi, e ci sono altri 24 morti provocati dal virus. Continuano a salire i ricoveri, 1.187 in tutto, con 137 in terapia intensiva. L’isola tra una settimana dovrebbe passare in zona arancione.

I nuovi casi nelle singole province: Palermo: 2.439, Catania: 2.737, Messina: 1.803, Siracusa: 1.472, Trapani: 897, Ragusa: 1.374, Agrigento: 647, Caltanissetta: 698, Enna: 358.