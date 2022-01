AGRIGENTO. VOLONTARI AL LAVORO PER RIPULIRE MARNA BIANCA SCALA DEI TURCHI

Operai comunali al lavoro oggi a Realmonte, insieme ad un gruppo di volontari, per ripulire la scogliera di marna bianca di Scala dei Turchi, deturpata da ignoti che nella notte hanno gettato polvere colorata di rosso. Nel frattempo i carabinieri stanno acquisendo le immagini delle varie telecamere di sicurezza della zona per identificare i responsabili. “Quello che è accaduto oggi è di una gravità inaudita”, dice la delegazione di Agrigento dell’associazione ambientalista Mareamico. Leggi anche: Scala dei Turchi, il rosso andrà via “facilmente”