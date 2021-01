Covid in Sicilia, numeri che fanno paura: quasi 2 mila nuovi casi e 40 decessi

Quasi 2 mila nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, in Sicilia, precisamente 1.913 quelli rilevati, a fronte di 10.743 tamponi effettuati. Cresce anche il numero delle vittime 40. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, martedì 12 gennaio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane: Catania: 486, Palermo: 582, Messina: 331, Trapani: 231, Ragusa: 41, Siracusa: 21, Caltanissetta: 123, Agrigento: 52, Enna: 46.

Sono 44.038 gli attuali positivi, di questi 1.342 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 209 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 42.487 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus sono 111.555. I guariti sono 64.712, i decessi salgono a 2.805.